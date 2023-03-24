У Цукерберга родился третий ребенок

На опубликованной фотографии семья стоит рядом с новорожденной, жена обнимает ребенка.

«Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты настоящее маленькое благословление», - гласит подпись к фотоснимку.

У Цукерберга три дочки - первая, Максима, родилась в 2015 году. Спустя два года появилась на свет вторая дочь Августа. После рождения каждого из своих детей Цукерберг уходил в декретный отпуск.

Ранее сообщалось, что звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг стали родителями во второй раз.

