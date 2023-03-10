Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз

У Кавалли родился сын. Мама - 38-летняя модель Сандра Нильсон, пара в отношениях с 2014 года.

Впервые модельер женился в 1964 году, его избранница Сильванелла Джаннони родила ему девочку и мальчика. В конце 80-х Кавалли снова женился на австрийской модели Еве Дюрингер, у них родились два мальчика и девочка.

Ранее певец Григорий Лепс назвал развод с женой одной из своих величайших ошибок.

