Роберто Кавалли в 82 года стал отцом в шестой раз

Всемирно известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли, которому в ноябре исполнилось 82 года, стал отцом в шестой раз, сообщает Daily Mail.

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У Кавалли родился сын. Мама - 38-летняя модель Сандра Нильсон, пара в отношениях с 2014 года.

Впервые модельер женился в 1964 году, его избранница Сильванелла Джаннони родила ему девочку и мальчика. В конце 80-х Кавалли снова женился на австрийской модели Еве Дюрингер, у них родились два мальчика и девочка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяМода
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