Певица Селена Гомес сообщила о помолвке с продюсером Бенни Бланко
Певица и актриса Селена Гомес объявила о помолвке с музыкантом и продюсером Бенни Бланко. Об этом она сообщила в соцсетях.
Артистка разместила снимок помолвочного кольца и фото со своим женихом.
«Вечность начинается сейчас», — подписала публикацию Гомес.
По данным СМИ, 32-летняя Гомес и 36-летний Бланко встречаются с июня прошлого года. До этого они были знакомы более десяти лет и работали вместе: в частности, Бланко продюсировал хиты певицы Same Old Love и I Can’t Get Enough.
Между тем американская певица Бритни Спирс объявила, что вышла замуж за себя, пишет Ura.ru.
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