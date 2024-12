Певица Селена Гомес сообщила о помолвке с продюсером Бенни Бланко

Певица и актриса Селена Гомес объявила о помолвке с музыкантом и продюсером Бенни Бланко. Об этом она сообщила в соцсетях.

Артистка разместила снимок помолвочного кольца и фото со своим женихом.

«Вечность начинается сейчас», — подписала публикацию Гомес.

По данным СМИ, 32-летняя Гомес и 36-летний Бланко встречаются с июня прошлого года. До этого они были знакомы более десяти лет и работали вместе: в частности, Бланко продюсировал хиты певицы Same Old Love и I Can’t Get Enough.

