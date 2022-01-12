Певица Nazима заявила, что пряталась в захваченном аэропорту Алма-Аты
Казахстанская певица Nazима сообщила, что была вынуждена прятаться в одном из самолетов в захваченном мятежниками аэропорту Алма-Аты.
«5 января у меня должен был быть концерт в Алматы. Я прилетела заранее, за сутки. <...> Приехала в отель, и в этот момент начались взрывы. До 7 утра я не могла уснуть из-за грохота. Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен», — написала исполнительница на своей странице в Instagram.
По словам певицы, она решила скорее вернуться в Москву и выехала в аэропорт за четыре часа до рейса, чтобы точно успеть. По словам Nazима, внутренние рейсы отменили сразу, как только певица приехала в аэропорт, а международные еще ждали посадку.
Более 4,2 тысячи человек задержали в Казахстане за все время протестов, среди доставленных в полицию есть иностранные граждане.
Кроме того, в одном из населенных пунктов Жамбылской области правоохранительные органы нашли схрон оружия, а на одной из СТО в Алма-Ате изъяли боеприпасы и похищенное имущество.
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