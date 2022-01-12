В Вашингтоне приветствовали вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Власти США приветствуют скорый вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс».

Прайс отметил, что США призывают власти Казахстана к соблюдению международных прав человека.

Ранее 11 января президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев заявил, что миссия миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена, поэтапный вывод контингента начнется через два дня.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан для стабилизации обстановки в стране на фоне кризиса, развернувшегося в первые дни января. Тогда в республике вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В Казахстан были направлены 2300 миротворцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВашингтонКазахстан
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