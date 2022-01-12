В Вашингтоне приветствовали вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
Власти США приветствуют скорый вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс».
Прайс отметил, что США призывают власти Казахстана к соблюдению международных прав человека.
Ранее 11 января президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев заявил, что миссия миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена, поэтапный вывод контингента начнется через два дня.
Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан для стабилизации обстановки в стране на фоне кризиса, развернувшегося в первые дни января. Тогда в республике вспыхнули акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в столкновения и беспорядки. В Казахстан были направлены 2300 миротворцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- ВОЗ считает, что может потребоваться модификация вакцин от COVID
- Самолет S7 Москва - Анталья сел в Даламане из-за непогоды
- В Москве впервые выдан «паспорт негражданина»
- В РФ зарегистрировали систему ФМБА для выявления омикрон-штамма
- «Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города
- Армения заявила о гибели двух военных на границе с Азербайджаном
- Цена нефти Brent превысила $83 впервые с ноября
- Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»
- ВОЗ призвала обновить состав существующих вакцин против COVID-19
- Психолог рассказала, как бороться с выгоранием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru