В ходе протестов в Казахстане задержали более 4,2 тысячи человек

«В органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более ста человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Жамбылской области правоохранительные органы нашли схрон оружия, а на одной из СТО в Алма-Ате изъяли боеприпасы и похищенное имущество.

Протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни января. Жители республики вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, позже акции переросли в стычки и силовиками и беспорядки. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

