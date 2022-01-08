В ходе протестов в Казахстане задержали более 4,2 тысячи человек

Более 4,2 тысячи человек задержали в Казахстане за все время протестов, среди доставленных в полицию есть иностранные граждане. Об этом сообщает МВД республики.

Стрельба в центре Алма-Аты продолжается

«В органы полиции доставлены 4266 человек. В одном из сел Алматинской области задержаны более ста человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в одном из населенных пунктов Жамбылской области правоохранительные органы нашли схрон оружия, а на одной из СТО в Алма-Ате изъяли боеприпасы и похищенное имущество.

Протесты вспыхнули в Казахстане в первые дни января. Жители республики вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, позже акции переросли в стычки и силовиками и беспорядки. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПротестыКазахстан
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