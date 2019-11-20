Певица Лолита рассказала о разводе с супругом

Лолита Милявская рассказала о разводе со своим мужем тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Пара распалась после 9 лет брака. Сообщается, что певица поймала супруга на измене с 40-летней Ольгой Кулиевой. В интервью сайту KP.Ru, она рассказала, что роман с этой женщиной был не единственной любовной историей мужа.