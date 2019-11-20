Певица Лолита рассказала о разводе с супругом

20 ноября 201911:22

Лолита Милявская рассказала о разводе со своим мужем тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Пара распалась после 9 лет брака. Сообщается, что певица поймала супруга на измене с 40-летней Ольгой Кулиевой. В интервью сайту KP.Ru, она рассказала, что роман с этой женщиной был не единственной любовной историей мужа.

Муж Лолиты отверг обвинения в изменах и мотовстве

Сейчас Лолита переживает бракоразводный процесс. По словам адвоката певицы Сергея Жорина, Иванов изменял жене в течение последних двух лет.

Ранее НСН писала, что адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил, что они подали иск о признании фиктивным брака певицы с ее пятым мужем Дмитрием Ивановым.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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