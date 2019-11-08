Адвокат Лолиты назвал ее пятый брак фиктивным
Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил, что они подали иск о признании фиктивным брака певицы с ее пятым мужем Дмитрием Ивановым. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает Газета.ру.
По словам юриста, Мосгорсуд уже направил дело для дальнейшего рассмотрения в Басманный суд. «Этот иск мы сегодня приняли к производству, суд объединил его с первоначальным иском Иванова», - подчеркнул Жорин.
Адвокат уточнил, что в суд были представлены доказательства ведения совместного хозяйства Дмитрия Иванова с другой женщиной во время брака с Лолитой Милявской. Жорин настаивает, что Иванов заключил брак с Милявской исключительно в корыстных целях.
Кроме того, ранее заявлялось, что Иванов тратил деньги Милявской на содержание своей любовницы. Сам же он эти обвинения отрицал.
Дмитрий Иванов и Лолита Милявская поженились в 2010 году. На протяжении девяти лет певица признавалась, что счастлива в браке, а в июле этого года внезапно сообщила о предстоящем разводе.
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