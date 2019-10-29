Муж Лолиты отверг обвинения в изменах и мотовстве

Пятый официальный муж Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов опроверг утверждения о том, что тратил деньги супруги на содержание любовницы. Об этом он рассказал сайту KP.RU. Сегодня Дмитрий не явился на предварительное слушание по делу о разводе, поскольку, как оказалось, не знал, что оно назначено.

Ранее стало известно, что Лолита подала встречный иск с требованием признать брак с Ивановым фиктивным. Адвокат артистки Сергея Жорин намерен доказать, что Дмитрий с самого начала не планировал строить семейную жизнь, а преследовал другие цели.

Однако Иванов настаивает, что испытывал настоящие чувства, когда женился на Милявской, несмотря на то, что младше избранницы на 12 лет. Причём, как утверждает Дмитрий, он сам настоял на подписании брачного контракта, когда Лолита призналась, что предыдущий муж воровал у нее деньги.

Как пишут «Дни.ру», Иванов признался, что на фоне скандального развода ему очень тяжело. Однако предупредил, что поведение Лолиты может обернуться против неё же самой.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская поженились в 2010 году. На протяжении девяти лет певица признавалась, что счастлива в браке, а в июле этого года внезапно сообщила о предстоящем разводе.

