Певица Калашникова назвала абьюзером бывшего мужа Седоковой баскетболиста Тимму
Бывший муж певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма был абьюзером, заявила певица Анна Калашникова.
«Абьюзер и, судя по всему, еще и алкоголик. Он преследовал ее, хотя так и не смог за годы их брака сделать ее счастливой», - сказала она в беседе с NEWS.ru.
По словам Калашниковой, Седакова довольно долго держалась за этот брак, поскольку любила Тимму. Однако в итоге приняла решение о разводе, потому что больше не могла находится в столь нездоровых отношениях.
Ранее сообщалось, что экс-супруг Анны Седоковой 17 декабря покончил с собой в Москве. В его мобильном телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Ане» и ее телефонным номером. За день до этого мужчина поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях.
Седакова попросила общественность не распространять информацию о смерти бывшего супруга, чтобы эти сведения не дошли до ее сына. Артистка также добавила, что последние годы она «жила в аду», напоминает «Радиоточка НСН».
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