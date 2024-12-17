Певица Калашникова назвала абьюзером бывшего мужа Седоковой баскетболиста Тимму

«Абьюзер и, судя по всему, еще и алкоголик. Он преследовал ее, хотя так и не смог за годы их брака сделать ее счастливой», - сказала она в беседе с NEWS.ru.

По словам Калашниковой, Седакова довольно долго держалась за этот брак, поскольку любила Тимму. Однако в итоге приняла решение о разводе, потому что больше не могла находится в столь нездоровых отношениях.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Анны Седоковой 17 декабря покончил с собой в Москве. В его мобильном телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Ане» и ее телефонным номером. За день до этого мужчина поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях.

Седакова попросила общественность не распространять информацию о смерти бывшего супруга, чтобы эти сведения не дошли до ее сына. Артистка также добавила, что последние годы она «жила в аду», напоминает «Радиоточка НСН».

