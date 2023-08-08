Певица Ирина Круг заступилась за фаната перед своей охраной

Певица Ирина Круг во время концерта в Сочи заступилась за зрителя перед собственной охраной. Видео инцидента опубликовано в Сети.

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Артистка решила исполнить одну из своих песен из зала и села на пустое кресло рядом со зрителем. Он начал вести себя неприлично и прикасаться к певице.

Охрана попыталась вмешаться, но мужчина начал сопротивляться. Певица призвала секьюрити не выгонять зрителя и заявила, что он «ничего не сделал». Зал ответил аплодисментами.

Певица Лада Дэнс ранее пошутила, что после ДТП в подмосковном Подольске будет «просто Лада», так как «Дэнс уже будет сложно». Ее концертный директор Сергей Пудовкин заявил об ухудшении состояния здоровья артистки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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