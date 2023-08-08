Певица Ирина Круг заступилась за фаната перед своей охраной

Артистка решила исполнить одну из своих песен из зала и села на пустое кресло рядом со зрителем. Он начал вести себя неприлично и прикасаться к певице.

Охрана попыталась вмешаться, но мужчина начал сопротивляться. Певица призвала секьюрити не выгонять зрителя и заявила, что он «ничего не сделал». Зал ответил аплодисментами.

Певица Лада Дэнс ранее пошутила, что после ДТП в подмосковном Подольске будет «просто Лада», так как «Дэнс уже будет сложно». Ее концертный директор Сергей Пудовкин заявил об ухудшении состояния здоровья артистки, сообщает «Радиоточка НСН».

