В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке

Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Ёлке. С таким заявлением обратился к СБУ так называемый Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ).

Отмечается, что дело в посещении артистами Крыма и Севастополя.

Соответствующая информация с просьбой проверить факт нарушения украинского законодательства появилась на сайте КРЦ.

Ранее российский певец и продюсер Филип Киркоров был исключен из «черного списка» министерства культуры и информационной политики Украины.

