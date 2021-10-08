В Киеве призвали запретить въезд на Украину Басте, Ирине Круг и Ёлке
Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Ёлке. С таким заявлением обратился к СБУ так называемый Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ).
Отмечается, что дело в посещении артистами Крыма и Севастополя.
Соответствующая информация с просьбой проверить факт нарушения украинского законодательства появилась на сайте КРЦ.
Ранее российский певец и продюсер Филип Киркоров был исключен из «черного списка» министерства культуры и информационной политики Украины.
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