Певица Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Певица Ирина Дубцова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и высоко оценила его работу.
Так, пункт расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Дубцова отметила, что в пункте отбора все автоматизировано, «не нужно никуда бежать». Кроме того, певица также выразила поддержку тем, кто решил пойти на контрактную службу. Она подчеркнула, что желает всем вернуться здоровыми и с победой.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал 3 апреля. Всю информацию о работе пункта, а также об условиях набора на службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.
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