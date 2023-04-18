Певица Ирина Дубцова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Так, пункт расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Дубцова отметила, что в пункте отбора все автоматизировано, «не нужно никуда бежать». Кроме того, певица также выразила поддержку тем, кто решил пойти на контрактную службу. Она подчеркнула, что желает всем вернуться здоровыми и с победой.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал 3 апреля. Всю информацию о работе пункта, а также об условиях набора на службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

