Певец Валерий Меладзе открестился от нацистского лозунга

«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — написал Валерий Меладзе в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник, 2 января, в социальных сетях появилось видео, на котором Меладзе якобы продолжил приветствие «Организации украинских националистов» (признана экстремистской, запрещена на территории России) на корпоративе в Дубае. Слов самого певца не слышно, сделать вывод о его высказывании можно только по словам другого участника ролика, который повторил одно и слов лозунга.

При этом депутат Госдумы РФ Николай Брыкин заявил, что певцу не стоит возвращаться в Россию, юрист Александр Карабанов заявил, что Меладзе необходимо признать иноагентом и запретить выступать в РФ. Музыкальный продюсер Павел Рудченко предрек крах Меладзе, в Совфеде певца предложили лишить российского гражданства.



