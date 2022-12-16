В Архангельске отменили шоу Валерия Меладзе
Компания «Твой концерт», которая является организатором шоу Валерия Меладзе в Архангельске, объявила об отмене мероприятия.
В сообщении, которое опубликовано в посвящённой концерту группе в соцсети «ВКонтакте», говорится, что причина отмены - «сложившаяся в стране ситуация».
«Приносим всем извинения за доставленные неудобства. В нынешних реалиях данное мероприятие состояться не сможет, поэтому организаторами было принято решение о его полной отмене. Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий, где мы все сможем собраться хорошо провести время», - отметили организаторы.
Также отмечается, что деньги за приобретённые билеты будут возвращены в течении 30 дней на те карты, с которых была произведена оплата.
Ранее Валерий Меладзе опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он и его брат Константин Меладзе покинули Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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