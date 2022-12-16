В Архангельске отменили шоу Валерия Меладзе

Компания «Твой концерт», которая является организатором шоу Валерия Меладзе в Архангельске, объявила об отмене мероприятия.

СМИ: российские радиостанции убрали из эфира песни Пугачёвой и Меладзе

В сообщении, которое опубликовано в посвящённой концерту группе в соцсети «ВКонтакте», говорится, что причина отмены - «сложившаяся в стране ситуация».

«Приносим всем извинения за доставленные неудобства. В нынешних реалиях данное мероприятие состояться не сможет, поэтому организаторами было принято решение о его полной отмене. Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий, где мы все сможем собраться хорошо провести время», - отметили организаторы.

Также отмечается, что деньги за приобретённые билеты будут возвращены в течении 30 дней на те карты, с которых была произведена оплата.

Ранее Валерий Меладзе опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он и его брат Константин Меладзе покинули Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АрхангельскКонцертПевецМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры