В Архангельске отменили шоу Валерия Меладзе

В сообщении, которое опубликовано в посвящённой концерту группе в соцсети «ВКонтакте», говорится, что причина отмены - «сложившаяся в стране ситуация».

«Приносим всем извинения за доставленные неудобства. В нынешних реалиях данное мероприятие состояться не сможет, поэтому организаторами было принято решение о его полной отмене. Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий, где мы все сможем собраться хорошо провести время», - отметили организаторы.

Также отмечается, что деньги за приобретённые билеты будут возвращены в течении 30 дней на те карты, с которых была произведена оплата.

Ранее Валерий Меладзе опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он и его брат Константин Меладзе покинули Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

