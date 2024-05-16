Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей

Певец и композитор Юрий Лоза, написавший хит «Плот», рассказал в разговоре с aif.ru, что получает базовую московскую пенсию в размере 16 тысяч рублей.

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Лоза отметил, что такой размер пенсии у него из-за того, что «нет никаких званий». При этом певец напомнил, что за написанные песни ему «идут авторские».

«Но из-за этого с меня сняты надбавки», - сказал Лоза.

Ранее Юрий Лоза рассказал, что продюсер Бари Алибасов недооценил песню «Плот», которая стала хитом. Он вспомнил, что Алибасов сказал ему, что песня плохая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Белицкий
ТЕГИ:Юрий ЛозаПенсия

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