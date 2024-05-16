Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей

Лоза отметил, что такой размер пенсии у него из-за того, что «нет никаких званий». При этом певец напомнил, что за написанные песни ему «идут авторские».

«Но из-за этого с меня сняты надбавки», - сказал Лоза.

Ранее Юрий Лоза рассказал, что продюсер Бари Алибасов недооценил песню «Плот», которая стала хитом. Он вспомнил, что Алибасов сказал ему, что песня плохая, передает «Радиоточка НСН».

