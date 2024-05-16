Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей
16 мая 202421:34
Певец и композитор Юрий Лоза, написавший хит «Плот», рассказал в разговоре с aif.ru, что получает базовую московскую пенсию в размере 16 тысяч рублей.
Лоза отметил, что такой размер пенсии у него из-за того, что «нет никаких званий». При этом певец напомнил, что за написанные песни ему «идут авторские».
«Но из-за этого с меня сняты надбавки», - сказал Лоза.
Ранее Юрий Лоза рассказал, что продюсер Бари Алибасов недооценил песню «Плот», которая стала хитом. Он вспомнил, что Алибасов сказал ему, что песня плохая, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru