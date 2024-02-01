Лоза спел «Плот» в шоу Корчевникова на надувном матрасе

Музыкант Юрий Лоза рассказал, что продюсер Бари Алибасов недооценил песню «Плот», которая стала хитом. На шоу «Судьба человека» телеканала «Россия 1» он вспомнил, что Алибасов сказал ему, что песня плохая. По словам Лозы, ему повезло, что «Алибасов не понимает в музыке совсем».

Музыкант пояснил, что если бы продюсер разбирался в песнях, то взял бы эту композицию себе и она вошла бы в репертуар группы «Интеграл». «А так стала моей», - заявил Лоза на шоу.