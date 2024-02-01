Лоза спел «Плот» в шоу Корчевникова на надувном матрасе
Музыкант Юрий Лоза рассказал, что продюсер Бари Алибасов недооценил песню «Плот», которая стала хитом. На шоу «Судьба человека» телеканала «Россия 1» он вспомнил, что Алибасов сказал ему, что песня плохая. По словам Лозы, ему повезло, что «Алибасов не понимает в музыке совсем».
Музыкант пояснил, что если бы продюсер разбирался в песнях, то взял бы эту композицию себе и она вошла бы в репертуар группы «Интеграл». «А так стала моей», - заявил Лоза на шоу.
По словам Лозы, до 1989 года он с этой песней «тыкался», пока она не попала в передачу «Песня года».
Свой главный хит Лоза в шоу Бориса Корчевникова исполнил на надувном матрасе. Юрий Лоза 1 февраля отмечает 70-летие.
Ранее Лоза в разговоре с НСН вспомнил имена великих ученых и философов прошлых веков, которые также как и он считали, что Земля имеет плоскую форму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru