СМИ: Роспатент выявил незаконную передачу товарных знаков компании «Балтика»

По данным издания, передача прав на линейку товарных знаков компании трем иностранным юридическим лицам была оформлена ненадлежащим образом. Соглашения были подписаны без участия президента компании Таймураза Боллоева. Теперь Роспатент просит патентные ведомства других стран учесть представленную информацию в случае поступления обращений о регистрации договоров.

Ранее компания Carlsberg потребовала компенсацию убытков от России из-за передачи управления «Балтикой» Росимуществу. Компания угрожала обращением в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода.

При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что национализировать пивоваренную компанию на данный момент не планируют, передает «Радиоточка НСН».

