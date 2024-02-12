СМИ: Роспатент выявил незаконную передачу товарных знаков компании «Балтика»
Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании «Балтика» в СНГ, Грузии и Монголии. Об этом пишет газета «Ведомости», со ссылкой на письмо федеральной службы в Минфин, Минэкономразвития и МИД РФ.
По данным издания, передача прав на линейку товарных знаков компании трем иностранным юридическим лицам была оформлена ненадлежащим образом. Соглашения были подписаны без участия президента компании Таймураза Боллоева. Теперь Роспатент просит патентные ведомства других стран учесть представленную информацию в случае поступления обращений о регистрации договоров.
Ранее компания Carlsberg потребовала компенсацию убытков от России из-за передачи управления «Балтикой» Росимуществу. Компания угрожала обращением в международный суд, если вопрос не будет решен за полгода.
При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что национализировать пивоваренную компанию на данный момент не планируют, передает «Радиоточка НСН».
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