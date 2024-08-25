Певец Shaman отреагировал на арест Дурова

Заслуженный артист России Shaman отреагировал на арест бизнесмена и создателя Telegram Павла Дурова.

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Он заявил, что свободно и легко дышится только в России. Певец указал, что в РФ бизнесмена любят и всегда ждут.

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Фарцнии. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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