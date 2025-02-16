Певец Эмин Агаларов показал свою вторую свадьбу

Артист опубликовал архивные фото, на которых показаны моменты их совместно жизни: отдых, свадьба и другие семейные праздники.

Будущие супруги познакомились в караоке, где выступал Агаларов. Гаврилова, пережившая расставание с бывшим мужем, зашла в клуб буквально на 15 минут, но этого хватило, чтобы певец влюбился в нее. Как говорят, это была любовь с первого взгляда.

Летом 2018 года пара сыграла свадьбу, а через несколько месяцев у них родилась дочь Афина. Однако всего спустя два года их брак распался. В пандемию супруги не выдержали накала эмоций и решили расстаться. Спустя всего несколько лет, певец пригласил бывшую жену на отдых в Дубай вместе с общей дочерью и детьми Эмина от первого брака. После совместной поездки отношения между бывшими супругами снова потеплели.

Летом 2022 года бывшие супруги решили воссоединиться и заявили, что разлука сделала их союз только крепче.

Недавно адвокат российской певицы Алсу (Алсу Абрамова) Александр Добровинский заявил, что его клиентка приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг, предприниматель Ян Абрамов, сообщает НСН.

