Певец Эмин Агаларов показал свою вторую свадьбу
14 февраля, в День всех влюбленных, певец Эмин Агаларов поделился кадрами из семейной жизни со своей женой Аленой Гавриловой. Публикацию он сделал в социальных сетях.
Артист опубликовал архивные фото, на которых показаны моменты их совместно жизни: отдых, свадьба и другие семейные праздники.
Будущие супруги познакомились в караоке, где выступал Агаларов. Гаврилова, пережившая расставание с бывшим мужем, зашла в клуб буквально на 15 минут, но этого хватило, чтобы певец влюбился в нее. Как говорят, это была любовь с первого взгляда.
Летом 2018 года пара сыграла свадьбу, а через несколько месяцев у них родилась дочь Афина. Однако всего спустя два года их брак распался. В пандемию супруги не выдержали накала эмоций и решили расстаться. Спустя всего несколько лет, певец пригласил бывшую жену на отдых в Дубай вместе с общей дочерью и детьми Эмина от первого брака. После совместной поездки отношения между бывшими супругами снова потеплели.
Летом 2022 года бывшие супруги решили воссоединиться и заявили, что разлука сделала их союз только крепче.
Недавно адвокат российской певицы Алсу (Алсу Абрамова) Александр Добровинский заявил, что его клиентка приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг, предприниматель Ян Абрамов, сообщает НСН.
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