Адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске
Российская исполнительница Алсу Абрамова (более известна как Алсу) приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг, предприниматель Ян Абрамов. Об этом в своем Telegram-канале заявил адвокат Абрамова Александр Добровинский.
«Пока не могу сказать, что в нем, но он явно касается любви. Любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — заявил юрист.
Напомним, Абрамов и Алсу развелись после 18 лет совместной жизни в августе 2024 года. Причиной разлада якобы стали измены Абрамова. По мнению Добровинского, раздел имущества может длиться четыре года.
Ранее Алсу заявила, что после развода с Абрамовым сосредоточилась на карьере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru