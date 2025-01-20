Адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске

Российская исполнительница Алсу Абрамова (более известна как Алсу) приготовила очередной иск, ответчиком по которому является ее экс-супруг, предприниматель Ян Абрамов. Об этом в своем Telegram-канале заявил адвокат Абрамова Александр Добровинский.

«Доношу правду»: Адвокат Добровинский ответил на угрозы Алсу подать на него в суд

«Пока не могу сказать, что в нем, но он явно касается любви. Любви одной женщины к деньгам бывшего мужа», — заявил юрист.

Напомним, Абрамов и Алсу развелись после 18 лет совместной жизни в августе 2024 года. Причиной разлада якобы стали измены Абрамова. По мнению Добровинского, раздел имущества может длиться четыре года.

Ранее Алсу заявила, что после развода с Абрамовым сосредоточилась на карьере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесРазводАдвокатСудИскПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры