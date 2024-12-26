Певец Стас Пьеха заявил, что не позволит сыну стать звездой по блату

Сын Пьехи Петр родился 22 марта 2014 года в браке музыканта с моделью Наталией Горчаковой.

Певец рассказал, что его сын выходил с ним на сцену, но ни разу не выступал, так как не является музыкантом.

«Вот если он займется музыкой и выберет «Фабрику звезд» или любой другой проект, я, естественно, буду рад», — рассказал музыкант в беседе с «Газетой.Ru».

Пьеха также поделился, что его сын отлично учится, занимается плаванием, рисует и слушает музыку.

Ранее Пьеха признался в интервью с Лаурой Джугелией, что пока не готов к дуэту с артисткой Ольгой Бузовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

