Певец Стас Пьеха заявил, что не позволит сыну стать звездой по блату
Певец Стас Пьеха заявил, что если его сын Петр решит заняться музыкой, то никакого блата у него не будет.
Сын Пьехи Петр родился 22 марта 2014 года в браке музыканта с моделью Наталией Горчаковой.
Певец рассказал, что его сын выходил с ним на сцену, но ни разу не выступал, так как не является музыкантом.
«Вот если он займется музыкой и выберет «Фабрику звезд» или любой другой проект, я, естественно, буду рад», — рассказал музыкант в беседе с «Газетой.Ru».
Пьеха также поделился, что его сын отлично учится, занимается плаванием, рисует и слушает музыку.
Ранее Пьеха признался в интервью с Лаурой Джугелией, что пока не готов к дуэту с артисткой Ольгой Бузовой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru