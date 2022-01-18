Психолог рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников

По ее словам, любой, даже хороший эмоциональный подъем — стресс для организма. «Нужно понимать, что если мы много веселились, то потом нам будет очень грустно. Вот эта неделя, которая была, первая рабочая, ее сложно было осознать — еще в себя не пришли. Сегодня вот — день осознания и принятия, что праздники закончились», — сказала эксперт, передает Life.

Отмечается, что для человека является обычным фиксироваться на плохих и деструктивных мыслях. Поэтому, чтобы прийти в более приятное расположение духа, необходимо намеренно думать о приятных вещах и стараться концентрироваться на них. Это могут быть мысли о скорой весне или других праздниках, которые будут отмечаться в ближайшее время.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале запустил опрос об отношении граждан к долгим новогодним каникулам в России.

