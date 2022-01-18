Психолог рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников
Завершилась первая рабочая неделя после новогодних праздников, энтузиазм иссяк и работать стало еще тяжелее, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление психолога Ирину Коржаеву.
По ее словам, любой, даже хороший эмоциональный подъем — стресс для организма. «Нужно понимать, что если мы много веселились, то потом нам будет очень грустно. Вот эта неделя, которая была, первая рабочая, ее сложно было осознать — еще в себя не пришли. Сегодня вот — день осознания и принятия, что праздники закончились», — сказала эксперт, передает Life.
Отмечается, что для человека является обычным фиксироваться на плохих и деструктивных мыслях. Поэтому, чтобы прийти в более приятное расположение духа, необходимо намеренно думать о приятных вещах и стараться концентрироваться на них. Это могут быть мысли о скорой весне или других праздниках, которые будут отмечаться в ближайшее время.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале запустил опрос об отношении граждан к долгим новогодним каникулам в России.
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