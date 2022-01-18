Психолог рассказала, как вернуться в рабочий режим после праздников

Завершилась первая рабочая неделя после новогодних праздников, энтузиазм иссяк и работать стало еще тяжелее, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление психолога Ирину Коржаеву.

Врач дал советы на первый рабочий день после новогодних праздников

По ее словам, любой, даже хороший эмоциональный подъем — стресс для организма. «Нужно понимать, что если мы много веселились, то потом нам будет очень грустно. Вот эта неделя, которая была, первая рабочая, ее сложно было осознать — еще в себя не пришли. Сегодня вот — день осознания и принятия, что праздники закончились», — сказала эксперт, передает Life.

Отмечается, что для человека является обычным фиксироваться на плохих и деструктивных мыслях. Поэтому, чтобы прийти в более приятное расположение духа, необходимо намеренно думать о приятных вещах и стараться концентрироваться на них. Это могут быть мысли о скорой весне или других праздниках, которые будут отмечаться в ближайшее время.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале запустил опрос об отношении граждан к долгим новогодним каникулам в России.

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ФОТО: flickr.com/Egor Rybakov
ТЕГИ:РаботаНовогодние Праздники
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