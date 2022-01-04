Володин запустил в Telegram опрос о длительности новогодних каникул

Спикер предложил россиянам три варианта ответа: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в тёплое время года».

По состоянию на 13:38 мск большинство подписчиков (57%) высказалось за сохранение новогодних каникул в неизменном виде. Ещё 21% считают новогодние каникулы слишком длинными, а 22% поддерживают вариант переноса выходных. Всего проголосовало более 19 тысяч человек.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила из-за ситуации с пандемией коронавируса продлить каникулы школьникам до 16 января, сообщает RT.

