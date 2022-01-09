Врач дал советы на первый рабочий день после новогодних праздников

По его словам, необходимо отказаться от кофе и других бодрящих напитков, поскольку потом будет нелегко заснуть. В обед в офисе лучше отдать предпочтение легкой пище. Кроме того, в первые рабочие дни желательно выпивать пару литров воды.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале запустил опрос об отношении граждан к долгим новогодним каникулам в России.

