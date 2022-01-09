Врач дал советы на первый рабочий день после новогодних праздников
Стало известно, как провести первый рабочий день после новогодних каникул, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заслуженного врача России, сомнолога, психотерапевта Романа Бузунова.
По его словам, необходимо отказаться от кофе и других бодрящих напитков, поскольку потом будет нелегко заснуть. В обед в офисе лучше отдать предпочтение легкой пище. Кроме того, в первые рабочие дни желательно выпивать пару литров воды.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале запустил опрос об отношении граждан к долгим новогодним каникулам в России.
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