«Петух из анекдота»: Бизнесмен Пригожин обвинил Шендеровича в трусости

Бизнесмен рассказал анекдот о том, что лиса, волк, заяц и петух в тюремной камере рассказывают, кто за что сел. Последним берет слово петух и гордо говорит: «Я по политическому! Пионера в ж**у клюнул!»

«В России так заведено, что любой мелкий мошенник, когда его прижимают к стенке, становится тем самым «петухом» из анекдота, который сел по политическому. Шендерович – типичный пример», - отмечает Пригожин.

Он признался, что «надежд на то, что Шендеровича посадят, практически не было», обвинив при этом журналиста в трусости.

Ранее Шендерович сообщил о намерении покинуть Россию, объяснив это опасением уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Пригожина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Шендеровича, заявил, что статус иноагента не может быть причиной для того, чтобы покидать Россию.

