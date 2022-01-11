«Петух из анекдота»: Бизнесмен Пригожин обвинил Шендеровича в трусости
Бизнесмен Евгений Пригожин, из-за суда с которым журналист Виктор Шендерович (признан в России СМИ-иноагентом) заявил о намерении покинуть страну, прокомментировал эту ситуацию с помощью анекдота, сообщает «Лента.ру».
Соответствующее заявление Пригожина размещено «ВКонтакте» от имени пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, которого в СМИ называют «поваром Путина».
При этом на официальном сайте компании нет ссылок на соцсети.
Бизнесмен рассказал анекдот о том, что лиса, волк, заяц и петух в тюремной камере рассказывают, кто за что сел. Последним берет слово петух и гордо говорит: «Я по политическому! Пионера в ж**у клюнул!»
«В России так заведено, что любой мелкий мошенник, когда его прижимают к стенке, становится тем самым «петухом» из анекдота, который сел по политическому. Шендерович – типичный пример», - отмечает Пригожин.
Он признался, что «надежд на то, что Шендеровича посадят, практически не было», обвинив при этом журналиста в трусости.
Ранее Шендерович сообщил о намерении покинуть Россию, объяснив это опасением уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Пригожина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Шендеровича, заявил, что статус иноагента не может быть причиной для того, чтобы покидать Россию.
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