Петросян опроверг сообщения о том, что попал в реанимацию

Народный артист РСФСР Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro заявил, что информация в СМИ о том, что он попал в реанимацию, не соответствует действительности.

Жена Петросяна рассказала о самочувствии артиста

По его словам, в больнице он всего лишь прошёл плановую проверку.

«Какая ещё реанимация? Просто плановая проверка, которую я прохожу раз в году», – заключил артист.

Ранее в сети появились утверждения, что юморист попал в медицинскую клинику в связи с сердечным приступом, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ОпровержениеГоспитализацияНародный АртистЕвгений Петросян

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