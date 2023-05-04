Петросян опроверг сообщения о том, что попал в реанимацию

По его словам, в больнице он всего лишь прошёл плановую проверку.

«Какая ещё реанимация? Просто плановая проверка, которую я прохожу раз в году», – заключил артист.

Ранее в сети появились утверждения, что юморист попал в медицинскую клинику в связи с сердечным приступом, сообщает «Радиоточка НСН».