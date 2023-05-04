Петросян опроверг сообщения о том, что попал в реанимацию
4 мая 202316:05
Народный артист РСФСР Евгений Петросян в интервью Teleprogramma.pro заявил, что информация в СМИ о том, что он попал в реанимацию, не соответствует действительности.
По его словам, в больнице он всего лишь прошёл плановую проверку.
«Какая ещё реанимация? Просто плановая проверка, которую я прохожу раз в году», – заключил артист.
Ранее в сети появились утверждения, что юморист попал в медицинскую клинику в связи с сердечным приступом, сообщает «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru