Режиссер Роман Габриа заставит зрителей подглядывать за происходящим на сцене
В Новосибирске на Малой сцене театра «Красный факел» 23 и 24 мая состоится премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» в постановке Романа Габриа, сообщает журнал «Театрал».
По словам режиссера, зритель окажется в роли свидетеля некоего «реалити», разворачивающегося на его глазах.
«Хочется воссоздать пространство квартиры в своей геометрии так, чтобы у зрителя создавалось ощущение подглядывания», - отметил Габриа.
В центре сюжета – история о подростках, затеявших циничную и жестокую игру со своей учительницей. Пьеса Людмилы Разумовской стала широко известна благодаря фильму Эльдара Рязанова с Мариной Неёловой в главной роли.
Ранее стало известно, что в «Центре драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля «Енгибаров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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