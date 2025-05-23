Режиссер Роман Габриа заставит зрителей подглядывать за происходящим на сцене

По словам режиссера, зритель окажется в роли свидетеля некоего «реалити», разворачивающегося на его глазах.

«Хочется воссоздать пространство квартиры в своей геометрии так, чтобы у зрителя создавалось ощущение подглядывания», - отметил Габриа.

В центре сюжета – история о подростках, затеявших циничную и жестокую игру со своей учительницей. Пьеса Людмилы Разумовской стала широко известна благодаря фильму Эльдара Рязанова с Мариной Неёловой в главной роли.

Ранее стало известно, что в «Центре драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля «Енгибаров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

