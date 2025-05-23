ВС РФ освободили Радьковку в Харьковской области

Российские войска взяли под свой контроль село Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Запад».

«В результате решительных действий», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили село Новая Полтавка в Донецкой народной республике, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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