ВС РФ освободили Радьковку в Харьковской области
23 мая 202513:28
Российские войска взяли под свой контроль село Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Запад».
«В результате решительных действий», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили село Новая Полтавка в Донецкой народной республике, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru