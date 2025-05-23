Члена банды Басаева задержали в Дагестане
Силовики задержали члена банды террориста Шамиля Басаева в Катайском районе (Дагестан). Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по региону.
Отмечается, что задержанный участвовал в августе 1999 года в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района. Целью восстания было нарушение территориальной целостности России.
Уточняется, что мужчина был задержан усилиями сотрудников МВД и ФСБ при поддержке подразделеняи СОБРа. Он состоял в вооруженных формированиях, возглавляемых Басаевым и Эмиром Хаттабом.
Против задержанного было возбуждено уголовное дело.
Ранее правоохранители задержали в Кабардино-Балкарии троих бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года в Чечне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru