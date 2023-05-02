Жена Петросяна рассказала о самочувствии артиста

По ее словам, «ничего экстренного не произошло, все в плановом режиме». Петросян проходит обследование в одной из столичных поликлиник, и у него все в порядке.

Брухунова также поблагодарила неравнодушных за теплые слова и оказанное внимание, отметив, что у нее в телефоне в какой-то момент было 74 пропущенных звонка.

