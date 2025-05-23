Песков: Желание лишить Венгрию голоса свидетельствует о противоречиях в ЕС

Обсуждение в Совете Евросоюза вопроса о лишении Венгрии права голоса говорит о наличии в Европе противоречий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД Венгрии ответил желающим лишить страну права голоса в ЕС

По его словам, «определённый мейнстрим еэсовский» не нравится целому ряду входящих в ЕС стран, придерживающихся «более самостоятельной политики».

«На фоне этого противоречия растут», - заключил представитель Кремля.

Ранее Европарламент инициировал слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в ЕС, оно намечено на 27 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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