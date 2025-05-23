Песков: Желание лишить Венгрию голоса свидетельствует о противоречиях в ЕС
23 мая 202513:42
Обсуждение в Совете Евросоюза вопроса о лишении Венгрии права голоса говорит о наличии в Европе противоречий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «определённый мейнстрим еэсовский» не нравится целому ряду входящих в ЕС стран, придерживающихся «более самостоятельной политики».
«На фоне этого противоречия растут», - заключил представитель Кремля.
Ранее Европарламент инициировал слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в ЕС, оно намечено на 27 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru