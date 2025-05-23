У бывшего вице-губернатора Рязанской области конфискуют активы за взятки
Советский районный суд города Рязани начал рассмотрение иска Генпрокуратуры России, которая потребовала конфисковать имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Чиновника приговорили к 17 годам колонии за получение взяток на общую сумму 136 млн рублей, сообщило РИА Новости.
Уточняется, что Генпрокуратура намерена изъять активы, приобретенные Грековым на неподтвержденные доходы, в доход государства.
Напомним, Советский районный суд признал Грекова 16 мая 2025 года виновным по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество». Установлено, что Греков получил 136 млн рублей от предпринимателей в период с 2018 по 2021 годы. Взамен он обещал поспособствовать заключению госконтрактов на поставку в лечебные учреждения Рязанской области медоборудования.
Кроме того, отправлена под арест экс-замминистра здравоохранения Рязанской области, бывший сенатор Ирина Петина.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что конфискованное у коррупционеров имущество следует передавать участникам специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путешественников предупредили о многочасовых задержках в московских аэропортах
- Жительница Челябинской области заказала убийство своей 12-летней дочери
- Совфед одобрил перечень допущенных к работе в российском такси машин
- У москвича изъяли редкого азиатского львенка
- Мерц призвал Си Цзиньпина поддержать усилия по перемирию на Украине
- Режиссер Роман Габриа заставит зрителей подглядывать за происходящим на сцене
- Члена банды Басаева задержали в Дагестане
- Волочкова попросила пустить ее в Большой театр на прощание с Григоровичем
- Песков: Желание лишить Венгрию голоса свидетельствует о противоречиях в ЕС
- У бывшего вице-губернатора Рязанской области конфискуют активы за взятки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru