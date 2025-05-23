У бывшего вице-губернатора Рязанской области конфискуют активы за взятки

Уточняется, что Генпрокуратура намерена изъять активы, приобретенные Грековым на неподтвержденные доходы, в доход государства.

Напомним, Советский районный суд признал Грекова 16 мая 2025 года виновным по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество». Установлено, что Греков получил 136 млн рублей от предпринимателей в период с 2018 по 2021 годы. Взамен он обещал поспособствовать заключению госконтрактов на поставку в лечебные учреждения Рязанской области медоборудования.

Кроме того, отправлена под арест экс-замминистра здравоохранения Рязанской области, бывший сенатор Ирина Петина.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что конфискованное у коррупционеров имущество следует передавать участникам специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

