У бывшего вице-губернатора Рязанской области конфискуют активы за взятки

Советский районный суд города Рязани начал рассмотрение иска Генпрокуратуры России, которая потребовала конфисковать имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Чиновника приговорили к 17 годам колонии за получение взяток на общую сумму 136 млн рублей, сообщило РИА Новости.

Миронов предложил передавать участникам СВО имущество коррупционеров

Уточняется, что Генпрокуратура намерена изъять активы, приобретенные Грековым на неподтвержденные доходы, в доход государства.

Напомним, Советский районный суд признал Грекова 16 мая 2025 года виновным по статьям «Получение взятки» и «Мошенничество». Установлено, что Греков получил 136 млн рублей от предпринимателей в период с 2018 по 2021 годы. Взамен он обещал поспособствовать заключению госконтрактов на поставку в лечебные учреждения Рязанской области медоборудования.

Кроме того, отправлена под арест экс-замминистра здравоохранения Рязанской области, бывший сенатор Ирина Петина.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что конфискованное у коррупционеров имущество следует передавать участникам специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВзяткиРязанская ОбластьЧиновникиКонфискацияСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры