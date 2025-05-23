Волочкова попросила пустить ее в Большой театр на прощание с Григоровичем

При этом по данным издание Starhit, находясь у входа в здание, она заявила, что стоит тут с другими людьми «как зритель, который хочет поспать на спектакль в Большой театр, но не может приобрести билет за 100 тысяч рублей».

Несмотря на опасения, Волочкову пустили, она возложила к гробу хореографа букет лилий.

Как пишет Starhit, балерине также не понравилась реакция коллег на ее появление в Большом театре, которое она назвала лицемерием.

Волочкова была уволена из труппы Большого театра в 2003 году, а в 2023-м она подала в суд на учреждение, чтобы оно выплатило ей 95 миллионов рублей за 18 лет работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

