Волочкова попросила пустить ее в Большой театр на прощание с Григоровичем
Российская балерина Анастасия Волочкова приехала в Большой театр на прощание со своим мастером и учителем, народным артистом СССР, хореографом Юрием Григоровичем, который умер 19 мая 2025 года. Об этом сообщили РИА Новости.
Балерина переживала, что не сможет попасть внутрь здания, так как ее предупредили, что вход «только по спискам».
При этом по данным издание Starhit, находясь у входа в здание, она заявила, что стоит тут с другими людьми «как зритель, который хочет поспать на спектакль в Большой театр, но не может приобрести билет за 100 тысяч рублей».
Несмотря на опасения, Волочкову пустили, она возложила к гробу хореографа букет лилий.
Как пишет Starhit, балерине также не понравилась реакция коллег на ее появление в Большом театре, которое она назвала лицемерием.
Волочкова была уволена из труппы Большого театра в 2003 году, а в 2023-м она подала в суд на учреждение, чтобы оно выплатило ей 95 миллионов рублей за 18 лет работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru