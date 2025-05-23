Совфед одобрил перечень допущенных к работе в российском такси машин
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень разрешенных для работы такси автомобилей вошли транспортные средства марки Lada, а также китайских брендов Kaiyi, BAIC и Haval. Об этом сообщило издание «За рулем».
В частности, в список вошли автомобили Lada Aura, Lada Vesta, Lada Granta, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Haval F7x, Haval F7 и Haval Jolion.
Данные автомобили можно будет использовать для перевозок в комфорт- и эконом-классе с 2026 года.
Ранее для участников спецоперации России на Украине в Московской области ввели компенсации за пользование услугами такси, которые вступят в действие с 1 июля 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru