Совфед одобрил перечень допущенных к работе в российском такси машин

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень разрешенных для работы такси автомобилей вошли транспортные средства марки Lada, а также китайских брендов Kaiyi, BAIC и Haval. Об этом сообщило издание «За рулем».

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В частности, в список вошли автомобили Lada Aura, Lada Vesta, Lada Granta, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus, Haval F7x, Haval F7 и Haval Jolion.

Данные автомобили можно будет использовать для перевозок в комфорт- и эконом-классе с 2026 года.

Ранее для участников спецоперации России на Украине в Московской области ввели компенсации за пользование услугами такси, которые вступят в действие с 1 июля 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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