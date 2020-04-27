Петербуржцам разрешили выезд на дачу в майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились о беспрепятственном поездках горожан на дачные и садовые участки во время майских праздников. Однако есть свою нюансы.
Так граждане, выезжающие на дачи в Ленобласти, должны иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды. При этом дачникам необходимо сделать все необходимые им покупки на территории Северной столицы.
Кроме того, жители Петербурга, которые едут на свои дачные участки на личном транспорте, должны следовать к пункту назначения без остановок на территории населенных пунктов Ленобласти. Также им необходимо минимизировать контакты с соседями по СНТ или населенному пункту.
На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти расположено более трех тысяч садоводств, на территории которых находится почти 700 тысяч дачных участков. Ежегодно там отдыхают почти 2,5 млн петербуржцев, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Путин присвоил доктору Рошалю звание Героя Труда
- От пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
- Роспотребнадзор поддержал продление самоизоляции в России до 12 мая
- Заподозренный в совращении детей помощник главы Россельхознадзора уволен
- Петербуржцам разрешили выезд на дачу в майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru