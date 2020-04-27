Петербуржцам разрешили выезд на дачу в майские праздники

Так граждане, выезжающие на дачи в Ленобласти, должны иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды. При этом дачникам необходимо сделать все необходимые им покупки на территории Северной столицы.



Кроме того, жители Петербурга, которые едут на свои дачные участки на личном транспорте, должны следовать к пункту назначения без остановок на территории населенных пунктов Ленобласти. Также им необходимо минимизировать контакты с соседями по СНТ или населенному пункту.



На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти расположено более трех тысяч садоводств, на территории которых находится почти 700 тысяч дачных участков. Ежегодно там отдыхают почти 2,5 млн петербуржцев, сообщают «Невские новости».

