Петербуржца отправили в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма в соцсетях

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил в следственный изолятор местного жителя по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что 39-летний мужчина размещал в социальных сетях комментарии, дискредитирующие освобождение Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Также петербуржцу вменяют отрицание исторических фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом.

В прошлом году в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего местного жителя, который для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» подал заявку с именем и фотографией перешедшего на сторону Германии советского генерала Андрея Власова, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:СоцсетиНацизмСИЗОСанкт-Петербург

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