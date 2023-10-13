Петербуржца отправили в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма в соцсетях

Отмечается, что 39-летний мужчина размещал в социальных сетях комментарии, дискредитирующие освобождение Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Также петербуржцу вменяют отрицание исторических фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом.

В прошлом году в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего местного жителя, который для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» подал заявку с именем и фотографией перешедшего на сторону Германии советского генерала Андрея Власова, напоминает «Радиоточка НСН».

