Петербуржца отправили в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма в соцсетях
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил в следственный изолятор местного жителя по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что 39-летний мужчина размещал в социальных сетях комментарии, дискредитирующие освобождение Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Также петербуржцу вменяют отрицание исторических фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом.
В прошлом году в Санкт-Петербурге задержали 20-летнего местного жителя, который для участия в онлайн-акции «Бессмертный полк» подал заявку с именем и фотографией перешедшего на сторону Германии советского генерала Андрея Власова, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru