Петербургским мигрантам в торжественной обстановке вручили повестки в военкомат

Повестки в военкомат получили 15 мигрантов, вступивших в российское гражданство, в Санкт-Петербурге. Об этом на своем сайте сообщило МВД по городу и Ленинградской области.

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Принятие присяги состоялось в торжественной обстановке. Выходцы из ближнего зарубежья поклялись соблюдать законодательство страны и Конституцию, уважать традиции и культуру и защищать свободу и независимость России.

Представители региональных военкоматов и сотрудники Следственного комитета северной столицы вручили новоиспеченным гражданам России повестки о постановке на воинский учет в конце мероприятия.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН заявил, что военкоматы в рамках весеннего призыва будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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