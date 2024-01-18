Петербургским мигрантам в торжественной обстановке вручили повестки в военкомат
Повестки в военкомат получили 15 мигрантов, вступивших в российское гражданство, в Санкт-Петербурге. Об этом на своем сайте сообщило МВД по городу и Ленинградской области.
Принятие присяги состоялось в торжественной обстановке. Выходцы из ближнего зарубежья поклялись соблюдать законодательство страны и Конституцию, уважать традиции и культуру и защищать свободу и независимость России.
Представители региональных военкоматов и сотрудники Следственного комитета северной столицы вручили новоиспеченным гражданам России повестки о постановке на воинский учет в конце мероприятия.
Ранее юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН заявил, что военкоматы в рамках весеннего призыва будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru