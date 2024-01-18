Петербургским мигрантам в торжественной обстановке вручили повестки в военкомат

Принятие присяги состоялось в торжественной обстановке. Выходцы из ближнего зарубежья поклялись соблюдать законодательство страны и Конституцию, уважать традиции и культуру и защищать свободу и независимость России.

Представители региональных военкоматов и сотрудники Следственного комитета северной столицы вручили новоиспеченным гражданам России повестки о постановке на воинский учет в конце мероприятия.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН заявил, что военкоматы в рамках весеннего призыва будут призывать бакалавров, не давая им поступать в магистратуру.

