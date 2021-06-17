Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге «непростой, но контролируемой»

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в докладе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину назвал ситуацию с коронавирусом в городе "сложной, но контролируемой". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, передает «Интерфакс».

По словам Беглова, руководство города недовольно темпами вакцинации, однако с увеличением количества пациентов система здравоохранения справляется. Губернатор отметил, что в резерве сохраняется 2500 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Губернатор ранее принял участие в заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. По данным Беглова, специалисты зафиксировали рост скорости передачи вируса в Петербурге, что повлекло за собой увеличение числа пациентов с тяжелым течением болезни.

При этом значительную часть заболевших составляют молодые люди. В сообщении администрации указано, что молодежь игнорирует вакцинацию, не обращается к врачам своевременно, что приводит к осложненному течению болезни.

