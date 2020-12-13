Петербургские власти признали беспрецедентную нагрузку на COVID-стационары
О предельной и беспрецедентной нагрузке на стационары, которые перепрофилированы в Сенкт-Петербурге под лечение больных с COVID-19, заявили власти северной столицы. По данным городского комитета по здравоохранению, за прошедшую неделю госпитализированы 5785 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава ведомства Дмитрий Лисовец.
«Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна», - написал Лисовец.
По словам чиновника, госпитализированных на этой неделе на 6,1% больше, чем на прошлой.
«Эта неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Более того, установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары – 5785 человек», - написал Лисовец.
Только за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3768 новых случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в городе зафиксировано 174 486 больных с COVID-19. Умерли от новой инфекции 6324 человека, вылечились 98 708 петербуржцев.
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