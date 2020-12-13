Петербургские власти признали беспрецедентную нагрузку на COVID-стационары

По словам чиновника, госпитализированных на этой неделе на 6,1% больше, чем на прошлой.

«Эта неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Более того, установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары – 5785 человек», - написал Лисовец.

Только за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3768 новых случаев коронавируса. Всего за время эпидемии в городе зафиксировано 174 486 больных с COVID-19. Умерли от новой инфекции 6324 человека, вылечились 98 708 петербуржцев.

