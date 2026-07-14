В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине отражает внутриполитическую борьбу в Европе, где к власти приходят прагматичные политики. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий подчеркнул, что говорить о полном распаде данной коалиции пока невозможно. По его словам, ведущие политические силы Европы уже сформировали антироссийский консенсус, который будет сохраняться в течение длительного времени.

Радеву придется смягчить пророссийский курс для коалиции внутри Болгарии

При этом депутат отметил, что внутренняя борьба в странах Евросоюза приводит к назначению на ответственные посты людей с прагматичным взглядом на интересы своих государств. Новиков привел в пример аналогичные ситуации с позициями Чехии, Венгрии и Словакии.

Действия болгарского премьера Румена Радева политик назвал проболгарской, а не пророссийской. Он пояснил, что изымать средства из национального бюджета ради поддержки войны и неонацистских сил противоречит здравому смыслу и интересам страны.

Во вторник, 14 июля, премьер Болгарии официально сообщил о выходе страны из «коалиции желающих», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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