В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине отражает внутриполитическую борьбу в Европе, где к власти приходят прагматичные политики. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий подчеркнул, что говорить о полном распаде данной коалиции пока невозможно. По его словам, ведущие политические силы Европы уже сформировали антироссийский консенсус, который будет сохраняться в течение длительного времени.