В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине
Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине отражает внутриполитическую борьбу в Европе, где к власти приходят прагматичные политики. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий подчеркнул, что говорить о полном распаде данной коалиции пока невозможно. По его словам, ведущие политические силы Европы уже сформировали антироссийский консенсус, который будет сохраняться в течение длительного времени.
При этом депутат отметил, что внутренняя борьба в странах Евросоюза приводит к назначению на ответственные посты людей с прагматичным взглядом на интересы своих государств. Новиков привел в пример аналогичные ситуации с позициями Чехии, Венгрии и Словакии.
Действия болгарского премьера Румена Радева политик назвал проболгарской, а не пророссийской. Он пояснил, что изымать средства из национального бюджета ради поддержки войны и неонацистских сил противоречит здравому смыслу и интересам страны.
Во вторник, 14 июля, премьер Болгарии официально сообщил о выходе страны из «коалиции желающих», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бизнес назвал жизненно необходимым усиление контроля за импортом одежды и обуви
- В Госдуме назвали причины выхода Болгарии из коалиции по Украине
- В Свердловской области из-за паводков объявлен режим ЧС и идет эвакуация
- Трамп заявил о рассмотрении законопроекта о санкциях против России
- Петербургская биржа ввела жесткие ограничения на покупку бензина
- Минобороны РФ сообщило о поражении трех сухогрузов в порту Одессы
- Турецкий суд объявил Нетаньяху в международный розыск
- В Фонде энергетического развития назвали причину роста цен на нефть
- Брат и сестра из Карелии пропали после ссоры с матерью
- Россиянам объяснили, как разделить дачу при разводе