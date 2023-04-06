Петербург запрещает продажу зажигалок детям с 1 сентября

Несовершеннолетние в Санкт-Петербурге с ближайшей осени больше не смогут купить газовые зажигалки. Закон о запрете розничной реализации этой категории граждан товаров со сжиженными углеводородами вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на комментарий администрации Северной столицы. Документ сегодня подписал губернатор Александр Беглов.

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Как уточнили в Смольном, нарушение запрета грозит административной ответственностью. Помимо собственно зажигалок под ограничительные меры попадают заправки для них, а также баллоны любой емкости для портативных плит.

Торговцев – нарушителей предполагается штрафовать на сумму от 3 до 300 тысяч рублей. Норма принята в целях охраны здоровья несовершеннолетних. Речь, в частности, идёт о профилактики такой формы токсикомании, как сниффинг – вдыхание бытовых газов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее глава Татарстана Рустам Минниханов запретил продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним.

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ФОТО: pixabay.com
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