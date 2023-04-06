Петербург запрещает продажу зажигалок детям с 1 сентября
Несовершеннолетние в Санкт-Петербурге с ближайшей осени больше не смогут купить газовые зажигалки. Закон о запрете розничной реализации этой категории граждан товаров со сжиженными углеводородами вступит в силу с 1 сентября.
Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на комментарий администрации Северной столицы. Документ сегодня подписал губернатор Александр Беглов.
Как уточнили в Смольном, нарушение запрета грозит административной ответственностью. Помимо собственно зажигалок под ограничительные меры попадают заправки для них, а также баллоны любой емкости для портативных плит.
Торговцев – нарушителей предполагается штрафовать на сумму от 3 до 300 тысяч рублей. Норма принята в целях охраны здоровья несовершеннолетних. Речь, в частности, идёт о профилактики такой формы токсикомании, как сниффинг – вдыхание бытовых газов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее глава Татарстана Рустам Минниханов запретил продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Пригожин попросил возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга Беглова
- Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию
- Военные с помощью артиллерии выдворили диверсантов в Брянской области
- Ученые РФ объявили о создании квантового компьютера с облачным доступом
- Спортсмен из США назвал Россию и Дагестан разными странами
- В России еще видят потенциал для контактов с Молдавией
- Мишустин назвал Жириновского истинным патриотом
- «Мамы нет. Мама умерла»: Пригожин назвал виновных в массовой атаке дронов на Россию
- Ледовитость Антарктиды достигла рекордно низкого уровня
- Опрос: Россияне требуют ограничить скорость электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru