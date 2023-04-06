Петербург запрещает продажу зажигалок детям с 1 сентября

Несовершеннолетние в Санкт-Петербурге с ближайшей осени больше не смогут купить газовые зажигалки. Закон о запрете розничной реализации этой категории граждан товаров со сжиженными углеводородами вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на комментарий администрации Северной столицы. Документ сегодня подписал губернатор Александр Беглов.