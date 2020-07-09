Нарколог поддержал запрет на продажу зажигалок подросткам

Иманбаев также перечислил внешние признаки, которые должны насторожить родителей подростка.

«От подростка будет идти запах газа. У него появляются синие круги под глазами, синюшность носогубного треугольника. Это говорит о том, что у него гипоксия головного мозга, гипоксия тканей. Самое главное в этом газе – недостаток кислорода. У эритроцитов, которые переносят кислород, не получается собрать его, они насыщаются углекислым газом. Ребёнок бледный, слабый, раздражительный, несдержанный, с синюшными кругами под глазами и вокруг рта, пальцы синие», – подчеркнул психиатр-нарколог.

По его словам, изменяется и поведение подростка-токсикомана.

«Прежде всего, вас должно насторожить то, что подросток меняется, начинает скрывать от вас что-то. У него меняется поведение, появляются какие-то тёмные личности, с которыми он общается. Подросток изолируется от родителей. Но самое страшное – когда он начинает вести себя неадекватно, например, внезапно засыпает или чувствует возбуждение. Родители обычно это не пропускают – просто они думают, что это разовое явление. Однако нужно сразу брать подростки и вести к психиатру-наркологу», – отметил специалист.

Иманбаев считает, что главная мера профилактики токсикомании среди подростков – доверительные отношения с родителями.

«Прежде всего, нужно заниматься детьми. Мы замечали, что подростки, которых родители отталкивают, не занимаются с ними, которые не имеют глубоких, настоящих, искренних отношений с родителями, попадают в группу риска сначала по токсикомании, потом по наркомании. Если не хотите, чтобы ваш подросток начал употреблять наркотические вещества, начинайте с ним общаться, по-настоящему любить, почаще говорить ему об этом. Нужно уделять подростку время. Можно сказать ему: «Слушай, дорогой, суббота и воскресенье полностью посвящены тебе. Хочешь, мы пойдём куда угодно – гулять, кататься на лыжах, играть в футбол». И в этот момент подросток расскажет о всех своих страхах и беспокойствах, которые могли послужить причиной, толкнувшей его на употребление наркотиков», – посоветовал собеседник «Радио 1».

Нарколог добавил, что сниффинг развивается последние 3-4 года.



