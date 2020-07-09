Нарколог поддержал запрет на продажу зажигалок подросткам
Психиатр-нарколог Эркен Иманбаев поддержал идею запрета на продажу подросткам зажигалок.
Подросткам могут запретить покупать зажигалки и газ для них. Авторы законопроекта отмечают распространение такой формы токсикомании, как сниффинг – вдыхание бытовых газов. В частности, газа для заправки зажигалок. Перечень опасных товаров бытового назначения должно утвердить правительство.
Подобный вид токсикомании действительно является масштабной проблемой, заявил «Радио 1» психиатр-нарколог Эркен Иманбаев. Он считает предложенные меры актуальными.
«Токсикомания среди подростков достаточно распространена с 12-летнего возраста. Мы сталкиваемся с тем, что подростки, не находя возможности изменить своё сознание, начинают вдыхать различные газы. Раньше это был клей «Момент», потом – различные химические реагенты. А сейчас достаточно широко распространено вдыхание газа для зажигалок. Это действительно нарастающая тенденция. Считаю, что спохватились вовремя. Нужно запретить баллончики, с помощью которых заправляют зажигалки, для продажи подросткам. Считаю, что должно быть ограничение по возрасту – до 18 лет. Обычно мы консультируем и лечим подростков, которые употребляют такой газ до 18 лет. После этого возраста человек, который решает продолжить употреблять наркотики, использует другие вещества. Поэтому, я думаю, это может как-то изменить ситуацию, связанную с нарастанием токсикомании. Хочу отметить, что Международная классификация болезней 10-го пересмотра включила в свой перечень вдыхание различных газов. Всё своевременно», – сказал медик.
Иманбаев также перечислил внешние признаки, которые должны насторожить родителей подростка.
«От подростка будет идти запах газа. У него появляются синие круги под глазами, синюшность носогубного треугольника. Это говорит о том, что у него гипоксия головного мозга, гипоксия тканей. Самое главное в этом газе – недостаток кислорода. У эритроцитов, которые переносят кислород, не получается собрать его, они насыщаются углекислым газом. Ребёнок бледный, слабый, раздражительный, несдержанный, с синюшными кругами под глазами и вокруг рта, пальцы синие», – подчеркнул психиатр-нарколог.
По его словам, изменяется и поведение подростка-токсикомана.
«Прежде всего, вас должно насторожить то, что подросток меняется, начинает скрывать от вас что-то. У него меняется поведение, появляются какие-то тёмные личности, с которыми он общается. Подросток изолируется от родителей. Но самое страшное – когда он начинает вести себя неадекватно, например, внезапно засыпает или чувствует возбуждение. Родители обычно это не пропускают – просто они думают, что это разовое явление. Однако нужно сразу брать подростки и вести к психиатру-наркологу», – отметил специалист.
Иманбаев считает, что главная мера профилактики токсикомании среди подростков – доверительные отношения с родителями.
«Прежде всего, нужно заниматься детьми. Мы замечали, что подростки, которых родители отталкивают, не занимаются с ними, которые не имеют глубоких, настоящих, искренних отношений с родителями, попадают в группу риска сначала по токсикомании, потом по наркомании. Если не хотите, чтобы ваш подросток начал употреблять наркотические вещества, начинайте с ним общаться, по-настоящему любить, почаще говорить ему об этом. Нужно уделять подростку время. Можно сказать ему: «Слушай, дорогой, суббота и воскресенье полностью посвящены тебе. Хочешь, мы пойдём куда угодно – гулять, кататься на лыжах, играть в футбол». И в этот момент подросток расскажет о всех своих страхах и беспокойствах, которые могли послужить причиной, толкнувшей его на употребление наркотиков», – посоветовал собеседник «Радио 1».
Нарколог добавил, что сниффинг развивается последние 3-4 года.
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