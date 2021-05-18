Петербург, Москва и Казань возглавили рейтинг российских городов с буйными туристами

Были проанализированы тревожные вызовы в гостиницы, рестораны и магазины в мае-сентябре 2019-2020 года. Эксперты сделали вывод, что в Санкт-Петербурге правонарушений было выявлено больше всего, наименьшее число правонарушений было зафиксировано в городах Золотого кольца, сообщает ТК «360».

Отмечается также, что в Санкт-Петербурге туристы чаще всего отказываются оплачивать счета в барах и ресторанах, в Москве – гости в состоянии алкогольного опьянения чаще всего нарушают порядок в отелях, в Краснодарском крае посетители чаще других вступают в драки, а в Сочи – воруют мобильные телефоны и кошельки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какие страны откроют для россиян летом.



