Пестициды и топливо? Миколог усомнился в отравлении россиян «двойниками» опят
В атмосферу мог произойти опасный выброс, который «накрыл» грибы чужеродными отравляющими веществами в Геленджике, предположил в эфире НСН Михаил Вишневский.
У рыжиков нет ядовитых «двойников», а у осенних опят в Геленджике есть только один опасный «двойник» – галерина окаймленная, употребление которой приводит не к отравлению, а к летальному исходу, заявил член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский в разговоре с НСН.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Геленджике произошло отравление «двойниками» лесных рыжиков и опят. Отмечается, что пострадало более 10 человек, трое из них в реанимации. В больницы продолжают обращаться грибники. По данным канала, люди думали, что ели рыжики и опята, а оказалось, что это их «ядовитые двойники». У большинства пациентов симптомы почечной и печеночной недостаточности, в их числе беременная женщина и 77-летний пенсионер.
«Десять человек – это практически в пределах нормы, если кто-то пошел на урожай и что-то не то съел или не то поймал в плане нехороших выбросов. В первую очередь, склоняюсь именно к внешнему загрязнению, а не к тому, что люди набрали чего-то ядовитого. Люди, которые собирают рыжики, прекрасно знают, что это за грибы. С опятами примерно та же история. У рыжиков вообще нет каких-бы то ни было ядовитых двойников. Это само по себе уже наводит на всякие мысли. У осенних опят сейчас практически единственный опасный двойник, на которого можно нарваться с учетом южности региона – это галерина окаймленная. Других у них неприятных двойников нет. И если бы люди действительно массово набрали галерину окаймленную, то картина была бы как с бледной поганкой – летальный исход», – сказал Вишневский.
Миколог предположил, что в атмосферу мог произойти опасный выброс, который «накрыл» грибы чужеродными отравляющими веществами.
«Предполагаю, что произошел какой-то нехороший выброс, что-то прилетело, грибы накрыло, какую-то область. И люди, собирая привычные им съедобные грибы, получили какие-то ксенобиотики, то есть чужеродные отравляющие вещества самой разной природы. Это могут быть и пестициды, и как недавно было в Армении например, когда люди массово отравились вешенкой. Или как у нас было не один раз в Воронежской области, в нулевых годах и попозже, когда при испытании ракетного топлива секретных заводов шел выброс гидразина ракетного топлива, люди травились белыми грибами и всем остальным. Поэтому я бы склонялся, конечно, в сторону чужеродных загрязнений. Но это нужны лабораторные анализы, и это достаточно долгая история», – добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что многие зарубежные производители используют красный мухомор при создании препаратов, в том числе при изготовлении лекарства против рака. Также медики сегодня используют красный мухомор в макродозах в психотерапевтических целях, передает «Радиоточка НСН».
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