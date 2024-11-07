Пестициды и топливо? Миколог усомнился в отравлении россиян «двойниками» опят

У рыжиков нет ядовитых «двойников», а у осенних опят в Геленджике есть только один опасный «двойник» – галерина окаймленная, употребление которой приводит не к отравлению, а к летальному исходу, заявил член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Геленджике произошло отравление «двойниками» лесных рыжиков и опят. Отмечается, что пострадало более 10 человек, трое из них в реанимации. В больницы продолжают обращаться грибники. По данным канала, люди думали, что ели рыжики и опята, а оказалось, что это их «ядовитые двойники». У большинства пациентов симптомы почечной и печеночной недостаточности, в их числе беременная женщина и 77-летний пенсионер.