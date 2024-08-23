Эксперт Дьяков рассказал, какие районы Подмосковья считаются грибными

Грибными будут считаться любые районы Московской области, где есть лесные массивы. Об этом рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени Ломоносова Максим Дьяков в беседе с NEWS.ru.

Как отметил эксперт, в этом вопросе важна не география, а экологическая безопасность района, в котором проводится сбор.

«Грибы аккумулируют всевозможные тяжелые металлы, остатки пестицидов и так далее. Поэтому, если вы идете в незнакомое место, ознакомьтесь с экологической картой», — рекомендовал Дьяков.

Специалист указал, что в столичном регионе наиболее массово идут белые грибы, маслята, подберезовики, подосиновики. В то же время миколог напомнил, что собирать грибы в черте города не рекомендуется: в урбанизированной зоне есть опасность «нарваться на аккумулированные нехорошие соединения», кроме того, излишнее хождение в парках вне дорожек угнетает лесные насаждения.

