Песню «Священная война» проиллюстрировали с помощью нейросетей

Отмечается, что текст, написанный Василием Лебедевым-Кумачом в ночь c 22 на 23 июня 1941 года, был проиллюстрирован с помощью нейросетей.

«Посмотрите на эти строки своими глазами, что в них сегодня увидите вы?» — спрашивают в ролике авторы проекта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы в столице, где зажёг свечу у монумента «Скорбящая мать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».