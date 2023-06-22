Песню «Священная война» проиллюстрировали с помощью нейросетей
22 июня 202316:36
Телеканал RT подготовил к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны специальные иллюстрации к песне «Священная война».
Отмечается, что текст, написанный Василием Лебедевым-Кумачом в ночь c 22 на 23 июня 1941 года, был проиллюстрирован с помощью нейросетей.
«Посмотрите на эти строки своими глазами, что в них сегодня увидите вы?» — спрашивают в ролике авторы проекта.
Ранее президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы в столице, где зажёг свечу у монумента «Скорбящая мать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru