Собянин рассказал о городских мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ветеранов Великой Отечественной войны самыми почетными горожанами. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
«Мы стараемся окружить заботой каждого. Регулярно повышаем размер социальных выплат, помогаем улучшить условия и качество их жизни. Делаем ремонт жилья ветеранов», — отметил Собянин.
Мэр указал, что в текущем году планируется обновить 228 квартир ветеранов. Кроме того, столица создает комфортные условия в городских пансионатах и больницах и развивает новые форматы социального обслуживания. В частности, при Московском Доме ветеранов войн и Вооруженных сил действует служба сиделок и патронажа; инвалиды и участники ВОВ могут получить санаторные услуги на дому; круглосуточно работает система для неотложной помощи «Тревожная кнопка».
Собянин также сообщил, что Москва ежегодно увеличивает поддержку ветеранских организаций: с 2010 года финансирование увеличилось более чем в 7 раз. Также большое внимание уделяют сохранению памяти о защитниках, для этого проводятся специальные акции, поисковые работы, осуществляется уход за памятниками и обелисками.
Кроме того, для сохранения памяти о фронтовиках в столице проводят фотовыставки.
«Одну из них открыли в Екатерининском парке. Фото ветеранов сопровождают их трогательные напутствия новым поколениям», — рассказал мэр.
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