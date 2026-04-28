Из-за городского шума пение птиц изменилось навсегда, следует из исследования, представленного на международном научно-техническом портале Phys.org. Уточняется, что пернатые пытаются «перекричать» людей и машины, из-за чего их шум стал на 400 Гц выше. В Париже проблему зафиксировали еще в 2003 году, снизить шумовое загрязнение в городе удалось примерно на 3 децибела, но птицы все равно продолжают петь выше естественного диапазона. Коблик отметил, что ситуация актуальна и для Москвы.

«Да, есть мониторинг биоакустический в городах России, в том числе в Москве. Он показывает, что птицы стараются "перекричать" городской шум. В результате их песни становятся громче, при этом проще. Изысканные песни от городских птиц можно услышать гораздо реже, либо вообще не услышать. Им бы "перекричать" шум, уже не до песенных изысков. Перекрикивают они не от хорошей жизни. Если бы пели с прочей громкостью, их гораздо меньше бы слышали самки, меньше был бы успех размножения. Однако на птицах в городе сказывается огромное количество факторов, и влияние одного конкретного сложно вычленить», - рассказал он.