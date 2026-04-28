Оглушительный шум и газоны без листьев: Что мешает выживать птицам в мегаполисе
Стремясь «перекричать» городской шум, птицы начинают петь громче, при этом их песни упрощаются, сказал НСН Евгений Коблик.
В Москве нет тихих мест, в которых птицы могли бы отдохнуть от городского шума, тем не менее видовое разнообразие в столице лишь увеличивается, заявил в беседе с НСН орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик.
Из-за городского шума пение птиц изменилось навсегда, следует из исследования, представленного на международном научно-техническом портале Phys.org. Уточняется, что пернатые пытаются «перекричать» людей и машины, из-за чего их шум стал на 400 Гц выше. В Париже проблему зафиксировали еще в 2003 году, снизить шумовое загрязнение в городе удалось примерно на 3 децибела, но птицы все равно продолжают петь выше естественного диапазона. Коблик отметил, что ситуация актуальна и для Москвы.
«Да, есть мониторинг биоакустический в городах России, в том числе в Москве. Он показывает, что птицы стараются "перекричать" городской шум. В результате их песни становятся громче, при этом проще. Изысканные песни от городских птиц можно услышать гораздо реже, либо вообще не услышать. Им бы "перекричать" шум, уже не до песенных изысков. Перекрикивают они не от хорошей жизни. Если бы пели с прочей громкостью, их гораздо меньше бы слышали самки, меньше был бы успех размножения. Однако на птицах в городе сказывается огромное количество факторов, и влияние одного конкретного сложно вычленить», - рассказал он.
Собеседник НСН уточнил, что в Москве нет тихого уголка, в котором птицы могли бы отдохнуть от шума мегаполиса. При этом в последние годы видовое разнообразие в столице возросло.
«Шумовое загрязнение в Москве 100%. В Серебряный Бор, Лосиный остров, Измайловский парк и Битцевский лес все равно доносятся шумы. Даже мастера звукозаписи голосов птиц в Москве почти не могут делать работу, чтобы не было какого-то техногенного фона. Учитывая, что большинство мелких певчих птиц слышат гораздо лучше человека, особенно высокие частоты, для них город - сплошное шумовое пятно. Однако при шумовом, химическом загрязнении, факторе беспокойства в Москве сейчас наблюдается увеличение числа видов птиц. Кормовая база в городе неплохая, особенно зимой. Также в городах есть незамерзающие водоемы, чего за городом почти нет. Это вызвало приток водоплавающих птиц в город. Сейчас все больше развивается такой тип досуга, как наблюдение за птицами. Люди с биноклями находят новые виды птиц для Москвы. Возможно мы их просто раньше пропускали, поскольку меньше народа наблюдали», - объяснил Коблик.
По его словам, в целом птицы комфортно чувствуют себя в городской суете, дискомфорт испытывают лишь отдельные виды.
«Разнообразие видов не говорит о том, что возросло их количество. Как и в любом крупном городе у нас есть перекосы. Слишком много голубей, ворон. В целом в Москве сейчас более-менее благополучная ситуация с птицами. Конечно, отдельные группы птиц страдают. Например, благоустройство парков и лесопарков, создание газонов, убирание растительного мусора, бурелома, валежника, плохо сказывается на многих видах птиц, которые гнездятся в подлеске. На тех же соловьях это плохо сказывается, они привыкли жить в загущенном нижнем ярусе. Когда кругом сплошные газоны и побеленные стволы деревьев, им приходится плохо. Так что какие-то птицы выигрывают от жизни в городе, какие-то наоборот, проигрывают», - уточнил он.
Ранее стало известно, что в Москве на территории национального парка «Лосиный остров» заметили самую маленькую птицу России - желтоголового королька, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Как в Китае: Какие пауэрбанки запретят провозить в самолетах
- Мертвый сезон: В АТОР оценили последствия загрязнений в Туапсе
- Мишустин назвал число бюджетных мест российских в вузах
- Врач объяснил опасность одновременного приема нескольких лекарств
- «Три тысячи возгораний!»: Когда российские авиаперевозчики отрегулируют пауэрбанки
- Песков: Кремль не будет называть места поражения из-за ударов ВСУ
- Действие военного положения продлили на Украине ещё на 90 дней
- Дойдет до Сочи: Экологи бьют тревогу из-за нефтяного пятна в Туапсе
- Бешенство и «дама из Монако»: Почему Соловьев извинился перед Боней
- Врач призвал использовать интернет-блокировки для борьбы с тревогой