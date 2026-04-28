Мишустин назвал число бюджетных мест российских в вузах
Ежегодно в российских вузах выделяется более 600 тысяч бюджетных, то есть бесплатных, мест. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Открывая федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве, он отметил, что в образовательных учреждениях формируют условия, позволяющие выпускникам быть «специалистами с навыками критического мышления».
«С умением обращаться с информацией, вести научный поиск и действовать в команде... чтобы становились бы более конкурентоспособными на рынке труда», - подчеркнул глава кабмина.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Уральский федеральный университет (УрФУ) стал лидером рейтинга крупнейших вузов РФ по количеству студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Врач объяснил опасность одновременного приема нескольких лекарств
- «Три тысячи возгораний!»: Когда российские авиаперевозчики отрегулируют пауэрбанки
- Песков: Кремль не будет называть места поражения из-за ударов ВСУ
- Действие военного положения продлили на Украине ещё на 90 дней
- Дойдет до Сочи: Экологи бьют тревогу из-за нефтяного пятна в Туапсе
- Бешенство и «дама из Монако»: Почему Соловьев извинился перед Боней
- Врач призвал использовать интернет-блокировки для борьбы с тревогой
- Три человека погибли при пожаре в строящемся здании на севере Москвы
- Лучше не будет: Почему государство не может спасти микробизнес