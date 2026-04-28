Мишустин назвал число бюджетных мест российских в вузах

Ежегодно в российских вузах выделяется более 600 тысяч бюджетных, то есть бесплатных, мест. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Академик Ямбург объяснил, почему сокращать школьную программу - плохая идея

Открывая федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве, он отметил, что в образовательных учреждениях формируют условия, позволяющие выпускникам быть «специалистами с навыками критического мышления».

«С умением обращаться с информацией, вести научный поиск и действовать в команде... чтобы становились бы более конкурентоспособными на рынке труда», - подчеркнул глава кабмина.

Ранее в Минобрнауки заявили, что Уральский федеральный университет (УрФУ) стал лидером рейтинга крупнейших вузов РФ по количеству студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
